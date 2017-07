Hüter des Digitalen: PIA gründet Digitalagentur

Bild: Seven Squared Dominik Expositio, Beschützer des Digitalen

13.07.17 Die Interaktivagenturgruppe PIA Performance Interactive Alliance gründet nach eigenen Angaben die "Digital Consulting Agency ' Seven Squared - Guardians of Digital " Geführt wird sie von Dominik Exposito , der neu zur Agenturgruppe stößt. Agieren sollen die Hüter des Digitalen "in dem Spannungsfeld von Digital Brand Consulting und Digital Brand Experience."