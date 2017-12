Weihnachtsgeschäft: Der Super-Samstag gehört dem stationären Handel

Bild: ECE

Der Kauf von Weihnachtsgeschenken erfolgt immer öfter online: Einer Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) zufolge shoppen 32 Prozent der Deutschen am liebsten online, 33 Prozent kaufen ungefähr gleich viel und im stationären Handel und im Internet. Als Grund für den Online-Kauf gaben die Befragten an, dass sie dort rund um die Uhr nach Geschenken suchen (53 Prozent) und dass sie die Ware nach Hause liefern lassen können (52 Prozent). Weitere Argumente sind die Zeitersparnis und der Preisvergleich.Doch auch der stationäre Handel spielt noch wichtige Rolle. Das zeigt eine weitere Prognose der Einzelhandels-Analysten von Shopper Trak , nach der ihm am kommenden Samstag, dem 23. Dezember, die höchste Kundenfrequenz des Jahres bevorsteht. Sie soll 25 Prozent über dem Durchschnitt liegen. So werden besonders viele Deutsche die Gelegenheit zu Last-Minute-Käufen am letzten Tag vor Weihnachten nutzen. Profitieren wird von diesem "Super-Samstag" vor allem der stationäre Einzelhandel.Profitieren kann die digitale Wirtschaft aber trotzdem noch. Schließlich sind Gutscheine ein besonders beliebtes Last-Minute-Geschenk - und die gibt es oft direkt an der Ladenkassen. Für digitale Angebote.