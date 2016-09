Yahoo: Marken, die bei Social Media kreativ sind, verkaufen mehr

Meinungsbildung - 73 Prozent der Tumblr-Nutzer finden Social-Media-Content hilfreich, um sich über eine Marke eine Meinung zu bilden.



Marken als Freunde - 74 Prozent betrachten eine Marke sogar als Freund, wenn ihnen deren Content in den sozialen Medien gefällt.



Markentreue - 73 Prozent geben an, dass sie einer Marke eher treu sind, wenn diese eine starke Persönlichkeit bei Social Media hat.

Demnach kaufen zwei Drittel aller täglichen Tumblr-Nutzer in UK und Deutschland (68 Prozent) eher ein Produkt, wenn ihnen der Content gefällt, den eine Marke in den sozialen Medien teilt. Besonders Digital Natives wüßten Brand Content zu schätzen: Rund drei Viertel von ihnen (74 Prozent), stimmen der Aussage zu, dass Marken manchmal die unterhaltsamsten Inhalte für ihre Streams liefern. Für weitere 70 Prozent spielt die Quelle desContents keine Rolle, so lange sie die Inhalte gern lesen bzw. anschauen und diese einen Mehrwert liefern. Die Studienergebnisse zeigen, dass guter Online-Content auf verschiedene Weise zu mehr und besserem User-Engagement führen kann:Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der Zusammenarbeit mit einer kreativen Community: Drei von vier Tumblr-Nutzern fühlen sich einer Marke stärker verbunden, wenn diese mit Influencern zusammenarbeitet. Egal ob Grafik-Designer, Fotografen, Autoren, Video-Spezialisten oder andere Kreative - Influencer haben eine Community, die ihre Leidenschaft und ihren Geschmack teilt.