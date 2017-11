Deutsche sind aktivste Online-Shopper in Europa

Bild: Wirecard

Auf den weiteren Plätzen folgen Schweden (71 Prozent), Frankreich (68 Prozent), Spanien (68 Prozent) und den Niederlanden (64 Prozent). Zu diesen Ergebnissen kommt die europaweite Studie des schwedischen FinTech-Unternehmen Trustly . Über 1.000 Personen im Alter zwischen 18 und 66 Jahren wurden in jedem Teilnehmerland befragt. Die Umfrage führte das schwedische Marktforschungsinstitut Nepa im Auftrag des Spezialisten für Online-Bezahlverfahren durch.Dass die Deutschen rege Online-Shopper sind, zeigen auch Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes. So haben 77 Prozent der Internetnutzer 2015 online geshoppt. Besonders beliebt ist Mode. 85 Prozent der deutschen Online-Shopper geben in der Trustly-Umfrage an, dass sie Bekleidung, Accessoires oder Schuhe in den vergangenen zwölf Monaten eingekauft haben. Es folgen Heimelektronik (59 Prozent), Bücher (56 Prozent), Reisen (54 Prozent), Kosmetik (53 Prozent), Musik oder Videos (51 Prozent), Sportartikel (50 Prozent), Heim und Garten inklusive Möbel (50 Prozent), Unterhaltungstickets (47 Prozent), Computer- oder Spiele-Software (47 Prozent), Essen und Trinken (41 Prozent) sowie Spielzeug oder Kinderartikel (40 Prozent).In der Trustly-Umfrage wurden die Online-Shopper auch gefragt, welche Bezahlmethode sie bevorzugen. Laut Studie zählen zu den drei präferierten Bezahlmethoden in Deutschland E-Wallet-Systeme zum Beispiel über Paypal (35 Prozent), Online-Bezahlsysteme über das Bankkonto (20 Prozent) und die physische Rechnung (19 Prozent) - deutlich dahinter folgen die Kreditkarte (12 Prozent) und die elektronische Rechnung (4 Prozent). Der europäische Vergleich zeigt, dass in Schweden und den Niederlanden Online-Bezahlsysteme bevorzugt werden; sie stehen dort an erster Stelle.