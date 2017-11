Influencer-Marketing wirkt bei jedem sechsten Onlinekäufer

29.11.17 Laut der Studie zur Bedeutung von Influencer Marketing in Deutschland 2017 des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat jeder sechste deutsche Onlinenutzer im Alter von 14 bis 29 Jahren bereits Produkte gekauft, die er zuvor bei einem Influencer sah. Bei den 30- bis 49-Jährigen haben immer noch sieben Prozent ebenso ein von Influencern beworbenes Produkt gekauft.

Die Studie des BVDW nennt als wichtigste Kanäle Facebook und Youtube . 52 Prozent der deutschen Online-Nutzer ab 14 Jahren sind auf Facebook bereits auf ein Produkt oder einen Service aufmerksam geworden. Bei Youtube sind dies 37 Prozent. Dahinter folgen Whatsapp (22 Prozent), Instagram (15 Prozent) und Google Plus (15 Prozent).Jeder sechste Internetnutzer wird bei der Suche nach Informationen über Produkte und Services im Social Web fündig. Der Anteil derer, die sich durch Influencer zum Produktkauf beeinflussen lassen, liegt bei besonders Social-Media-Affinen Nutzern bei 22 Prozent. Fast jeder Dritte der für Werbungtreibende in naher Zukunft wichtig werdenden Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen hat bereits von Influencern beworbene Produkte gekauft.Der Bereich Food zählt bei fast allen Altersklassen zu den Branchen, die von Influencer-afffinen Online-Nutzern am häufigsten gesucht werden. Bei den 14- bis 17-Jährigen ist nur Beauty beliebter. Sport steht bei den 18- bis 29-Jährigen bereits auf Platz zwei. Bei den 30- bis 49-Jährigen hingegen ist der News-Bereich nach Food die beliebteste Kategorie.Die Influencer-Marketing-Studie von Influry und dem BVDW wurde von Goldmedia mit 1.604 Online-Nutzer durchgeführt.