Payment-Anbieter: B+S Card Service und Payone fusionieren

Bild: Michal Jarmoluk Pixabay

Beide Häuser gehören zur DSV-Gruppe , die sich aus dem Deutschen Sparkassenverlag sowie seinen Tochter- und Beteiligungsunternehmen zusammensetzt. Die DSV-Gruppe hielt bisher 100 Prozent der Anteile an B+S sowie 80 Prozent an Payone hält. Die beiden Gründungsgeschäftsführer und Anteilseigner von Payone bleiben an Bord und ziehen in die Geschäftsführung der BS Payone ein. Die neue BS Payone wird rund 650 Mitarbeiter an sechs Standorten beschäftigen.Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie des Bundeskartellamtes.