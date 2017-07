Shell und Paypal bieten mobiles Bezahlen per App

14.07.17 An der Tankstellen per App bezahlen: Shell und Paypal starten eine Kooperation, mit der sich die Tankrechnung direkt an der Zapfsäule via Smartphone bezahlen lässt.

Bild: Smarcom

Ab sofort können Autofahrer an teilnehmenden Shell -Tankstellen in Berlin und Hamburg direkt an der Zapfsäule mit ihrem Smartphone bezahlen. Das Bezahlverfahren "Shell Smartpay" nutzt eine eigene App, die mit einem Paypal -Konto verbunden wird.Für den Bezahlvorgang lokalisiert die App per GPS die Tankstelle, so dass der Kunde nur noch die Nummer der Zapfsäule eingeben muss. Wie bei herkömmlichen Tankautomaten wird zunächst ein Höchstbetrag über die App autorisiert, anschließend wird die Zapfsäule freigegeben. Nach dem Ende des Vorgangs findet die Endabrechnung direkt in der App statt, ein Beleg wird per Mail verschickt.Der bundesweite Rollout von Shell Smartpay ist für das vierte Quartal 2017 geplant.