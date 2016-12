Nischen-Commerce: So groß ist das Onlinegeschäft mit Weihnachtsbäumen

06.12.16 Der Tannenbaum kommt nun häufiger per Lieferdienst: 5 Prozent der Deutschen haben ihren Baum schon einmal in Internet bestellt. Das entspricht 3,6 Millionen Menschen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom . Ebenfalls 5 Prozent planen, in diesem Jahr ihre Tanne im Web zu bestellen.