Renault-Nissan und Microsoft arbeiten am vernetzten Auto

27.09.16 Die Renault -Nissan - Allianz und Microsoft haben eine strategische Kooperation zum vernetzten Autofahren vereinbart. Ziel ist es, zukünftige Technologien gemeinsam zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die Entwicklung von vernetzten Services für Fahrzeuge auf Basis von Microsofts Cloud-Plattform Azure .

Bild: Renault Nissan Allianz

Technologien für automatisiertes und vernetztes Fahren sollen bis 2020 "zum erschwinglichen Preis in massenmarkttauglichen Großserienfahrzeuge" auf den Markt gebracht werden. Über zehn Modelle mit autonomen Fahrmodi werden es dank neuer Services ermöglichen, vom Fahrzeug aus zu arbeiten, Unterhaltungsprogramme zu nutzen oder mit sozialen Netzwerken in Verbindung zu treten. Darüber hinaus will die Allianz neue vernetzte Services und Anwendungen auf den Markt bringen, zum Beispiel Echtzeit-Fahrzeugchecks und die frühzeitige Organisation von Wartungsterminen.

(Autor: Joachim Graf)