Local Commerce: Facebook Marketplaces greift auf dem Kleinanzeigen-Markt an

Bild: Facebook

17.08.17 Facebook schickt sich an, im lokalen Kleinanzeigen-Territorium zu wildern, das Anbieter wie Ebay bereits besetzt haben: Mit Facebook Marketplaces geht nun ein lokaler Kleinanzeigenmarkt in Deutschland und sechzehn weiteren europäischen Ländern an den Start. Es laufen bereits Flohmarktverkäufe über das soziale Netzwerk - Nutzer verwenden dazu eigene Gruppen. Diese Praxis soll auch weiterhin seine alte Bedeutung behalten, verspricht das Unternehmen in seinem Newsroom