Virtuelle Entscheiderkonferenz zeigt 'Innovationen im Kundenservice'

17.08.17 Kundenservice ist das ungeliebte Kind in so manchem Unternehmen. Dabei wächst ihm gerade in Zeiten der Digitalen Transformation neue Aufgaben zu. Die Virtuelle Konferenz 'Innovation im Kundenservice' zeigt neue innovative Techniken und Konzepte und liefert konkrete Praxisbeispiele - von automatisierte Services über Chatbots bis hin zu Selfservice-Angeboten.