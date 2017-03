Deutsche Frauen europaweit Spitzenreiterinnen beim Unternehmergeist

08.03.17 Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ein Unternehmen zu gründen? Fast Dreiviertel (74,5 Prozent) aller befragten Frauen in Deutschland beantworten diese Frage in einer aktuellen Ebay -Umfrage mit "Ja". Das ist mit großem Abstand der Spitzenwert im Vergleich von Frauen der fünf bevölkerungsreichsten europäischen Staaten.

Bild: geralt / pixabay.de

In Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien hat jeweils nur jede zweite Frau in Erwägung gezogen, sich selbständig zu machen. Gute Gründe für eine Unternehmensgründung sehen die deutschen Frauen vor allem in einer persönlichen Unabhängigkeit (68,2 Prozent) und flexiblen Arbeitszeiten (34,6 Prozent). Vor allem im boomenden E-Commerce können sich die befragten Frauen eine Unternehmensgründung vorstellen. Fast jede Zweite (44,2 Prozent) würde für den Vertrieb auf Online-Marktplätze oder eine eigene Website setzen.Bereits im Vorjahr hatte Ebay in einer Studie aufgezeigt, dass insbesondere selbständige Mütter mit minderjährigen Kindern einen wesentlichen, oftmals unterschätzten Beitrag zur deutschen Wirtschaft leisten. Ein Jahresumsatzvolumen von 42,4 Milliarden Euro wurde dabei für die Mompreneure (Wortschöpfung aus dem Englischen Mom und Entrepreneur) prognostiziert. Mehr als jede dritte selbständige Frau in Deutschland hat Kinder, aktuell sind fast eine halbe Million Mütter (461.000) mit noch minderjährigen Kindern selbständig tätig.