Pünktlich zum 1.4.: Die ultimativ seriösen Meldungen von iBusiness

01.04.17 Seit 19 Jahren öffnet iBusiness regelmässig einmal im Jahr sein Magazin der ultimativ-seriösen, ernsthaften und total richtigen Meldungen. So auch dieses Jahr. In Zeiten von Fake-News wollen wir damit wieder einaml ein innivatives Zeichen setzen.

April-Files: Die 19 Remakes der wirklich wahren Wahrheit - Folgen I bis XVIX (1999 bis 2017)

Wir setzen ein Zeichen gegen sogenannte "April-Meldungen". Gegen erfundene Nachrichten, von denen es bekanntlich inzwischen genug gibt. Deswegen heute auf iBusiness zum ersten Mal: Ausschliessliche wirklich wahre Wahrheit - ob sie es glauben oder nicht.Wenn Ihnen das noch nicht genug ist: Tauchen Sie ein in vergangenen Welten, die wahrer sind als die Realität. Lesen Sie 'The April Files'. Die Folgen Folge I - 1999 Folge XVI - 2014 und Folge XVII - 2015 entführen Sie in die ultimativ-seriösen Gefilde von 19 Jahren internationaler Internet- und Medienkonvergenz-Industrien. Immer glaubhaft, manchmal nur in Paralleluniversen wahr.