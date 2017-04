Jetzt kommt ein Kinofilm nur mit Smileys

01.04.17 Nach dem Pacman-Film kommt nun ein weiterer Leckerbissen digitalen Entertainments in die Kinos: 'Emoji der Film'. Smiley, Smiley, Thumb up:

Der Film soll am 3. August 2017 in die weltweiten Kinos gepostet werden unter dem vielversprehenden Titel 'Emojimovie: Express Yourself'. Die nervenzerfetzende Story: Der Hauptdarsteller, ein Emoji mit unterschiedlichen gesichtsausdrücken macht sich auf die Reise, um ein ganz normales Emoji zu werden. Besonderheit: Ex-´Raumschiff-Enterprise'-Kapitän Patrick Steward spricht Poop, den Scheißhaufen.Jetzt wartet die Welt nur noch auf Teil zwei: "Auf der Suche nach dem Bindestrich: Rückkehr vom Planet der deutschen Marketingtexte".