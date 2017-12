E-Government: Fast die Hälfte der Deutschen sehen zu wenig Fortschritte

Bild: Argep

In anderen Ländern nehmen deutlich mehr Bürger ihre Verwaltung als digital fortgeschritten wahr. In Deutschland sind die Bürger ungeduldiger und kritischer, was den digitalen Fortschritt bei Bund, Ländern und Kommunen angeht. Nur etwas mehr als jeder zweite Bundesbürger (56 Prozent) nimmt wahr, dass Verwaltungen ihnen heute tatsächlich mehr Onlinedienste anbieten, als noch vor einigen Jahren. In den anderen untersuchten Ländern Frankreich, Großbritannien und Norwegen sind es dagegen jeweils mehr als 80 Prozent. In Norwegen sind zudem 75 Prozent der Bürger der Ansicht, dass die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung ausreichend vorankommt, in Frankreich sind es 66 Prozent, in Großbritannien 64 Prozent.Dagegen sind in Deutschland nur 42 Prozent derselben Meinung, wie das Ergebnis des "Digital Government Barometer 2017" von Ipsos im Auftrag von Sopra Steria ausweist.