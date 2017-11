Wer jung ist streamt mit Spotify, Ältere nutzen Amazon

Am liebsten streamen junge Paare Musik

Der durchschnittliche Nutzer von Musikstreaming-Diensten ist jung, männlich - und in einer Beziehung. Zu diesem Ergebnis kommt die Marktforschungsstudie "Digitale Familienkommunikation", die das Münchner TNS-Institut im Auftrag vom Technikportal Techbook.de und der Deutschen Telekom bis September 2017 in Online-Befragungen mit insgesamt 2.000 Teilnehmern von über 18 Jahren durchführte.Demnach ist Spotify der beliebteste Musik-Streaming-Dienst in Deutschland: 17 Prozent der Befragten nutzen ihn, gefolgt von Amazon Music (14 Prozent) und Google Music (8 Prozent). Den vierten Platz teilen sich Apple Music und Deezer (7 Prozent) knapp vor Napster Besonders jüngere Musikhörer zwischen 18 und 29 Jahren nutzen Streaming-Dienste. Spielen 39 Prozent in dieser Altersgruppe ihre Musik digital bei Spotify ab (Amazon Music: 22 Prozent), nutzen nur noch 10 Prozent der Menschen zwischen 40 und 49 Jahren das Streaming-Angebot (Amazon Music: 13 Prozent). Darüber hinaus sind mehr als zwei Drittel der Abonnenten von Spotify Männer (68 Prozent). Anwender des Konkurrenten Amazon Music sind hingegen durchschnittlich fünf Jahre älter als bei Spotify (37 Jahre) und zu 64 Prozent männlich. Der Großteil der Nutzer digitaler Musikdienste ist zudem in einer Beziehung (Spotify: 73 Prozent, Amazon Music: 76 Prozent).