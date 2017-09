Social-Media-Studie: Wo Nutzer neue Trends, Produkte und Services entdecken

27.09.17 Das Facebook und Youtube sind die beiden sozialen Netzwerke, auf denen Bundesbürger am ehesten neue Trends, Produkte und Services entdecken. Amazon , Instagram und Influencer haben einen deutlich geringeren Einfluss in Deutschland.

Wo Nutzer neue Trends, Produkte und Services entdecken

(Grafik: HubSpot Report 2017; Grafik: HighText Verlag;)

Nachrichten, Business- und Lifestyle-Themen schnappen die Umfrageteilnehmer vor allem über Suchmaschinen, ihren Facebook-Feed und in Online-Medien auf, so eine Studie von Hubspot Wenn es nach den Umfrageteilnehmern geht, lassen sich die meisten auf Facebook (51 Prozent) und Youtube (47 Prozent) inspirieren. Vor allem jüngere Verbraucher erreichen Marketer über diese Netzwerke. Bei einer tendenziell reiferen Zielgruppe sollten sie ihre Präsenz in Amazon sowie in Magazinen und Zeitschriften stärken. Über alle Altersgruppen hinweg liefern zudem Freunde und Familie Anregungen für neue Produkte.Nachrichten, Business- und Lifestyle-Themen schnappen die Umfrageteilnehmer vor allem über Suchmaschinen, ihren Facebook-Feed und in Online-Medien auf. Insbesondere für Verbraucher aus Lateinamerika sind dies Informationsquellen.Deutsche Verbraucher hingegen nutzen leicht überdurchschnittlich Newsletter und Push-Benachrichtigungen für das Handy. Während Suchmaschinen über alle Altersgruppen hinweg äußerst relevant sind, konsumieren die Jüngeren außerdem stärker auf Facebook und über Push-Benachrichtigungen, die Älteren über Online-Medien und Newsletter.Blogs, Podcasts und Snapchat sind für werbetreibende Unternehmen deutlich uninteressanter - hier ist die Reichweite zu den Kunden deutlich geringer.