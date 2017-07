Nachfrage nach bezahltem Video-on-demand steigt

Bild: Samsung

26.07.17 2017 wird die Nachfrage nach Pay-TV- und Paid-Video-on-Demand-Angeboten steigen, so die zentralen Ergebnisse der Marktanalyse 'Pay-TV in Deutschland 2017' des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) . 2016 stiegen Pay-TV- und Paid-Video-on-Demand-Umsätze in der DACH-Region um 11 Prozent auf erstmals über 3 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,7 Milliarden). In Deutschland lagen die Umsätze bei 2,7 Milliarden Euro (Vj.: 2,5 Milliarden). Für 2017 prognostiziert der Verband einen Anstieg um 10 bis 12 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro im deutschsprachigen Raum.