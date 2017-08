Notbremse: Dmexco beerdigt Teuer-Ticket

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Die iBusiness-Umfrage belegt: Die Bezahlstrategie der Dmexco hat für viele Auswirkungen auf die Teilnahme

(chart: HighText Verlag)

"Die Dmexco kommt damit den Wünschen vieler interessierter Besucher entgegen, die z.B. aufgrund des Sommerurlaubs die in diesem Jahr eingeführte 99-Euro-Phase verpasst haben", begründet die Messe den Schritt. Eine seltsame Begründung, schliesslich gab es neben dem zeitlich befristeten Gratis-Ticketangebot auch im Vorjahr eine zeitlich befristete 99-Euro-Aktion. Und Urlaub gab es auch 2016.Die erstmalige Einführung des kostenpflichtigen Dmexco-Tickets erfolgte nach Veranstalterangaben in diesem Jahr in Abstimmung zwischen Kölnmesse und dem BVDW , "um das ungebremste Wachstum der dmexco besser kontrollieren zu können und um den Ausstellern und Fachbesuchern ihre Arbeit zu erleichtern: mehr Zeit für Gespräche und Verhandlungen für echtes Business sowie eine verbesserte Aufenthaltsqualität." Offensichtlich war aber dieses Verknappungsmarketing zu erfolgreich - auch wenn der Veranstalter Berichte heftig dementiert, nach denen bisher erst ein Viertel der geplanten Tickets verkauft wurden.Fachbesucher, die bereits ein Ticket für 199 Euro erworben haben, verspricht die Dmexco eine entsprechende Kostenerstattung.