Arbeitgeber erfüllen Arbeitnehmer-Erwartungen nicht

Faktoren, welche die Wahl einer neuen Arbeitsstelle beeinflussen, sind zumeist auch die Rahmenbedingungen, die den Beschäftigten in einem Unternehmen halten. So geben nur 64 Prozent der befragten deutschen Arbeitnehmer an, dass ihre Erwartungen, die sie an ihren Job stellen, vom Unternehmen auch erfüllt werden. Diese Enttäuschung führt dazu, dass 53 Prozent der deutschen Arbeitnehmer ihren Job gekündigt haben, weil er nicht ihren Erwartungen entsprochen hat.Die Studie macht weiterhin deutlich, dass Arbeitgeber die eigenen Bemühungen vor allem in Bezug auf das angebotene Talentmanagement stark überbewerten. Während Arbeitgeber der Meinung sind, dass sie in diesem Bereich sehr gute Arbeit leisten, sind ihre Mitarbeiter eher weniger beeindruckt. Während 63 Prozent der Arbeitgeber die angebotene Karriereplanung für Ihre Beschäftigten als positiv einschätzen, tun dies nur 36 Prozent der Arbeitnehmer. Weiterhin stimmen nur 45 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland zu, dass es in ihrem Unternehmen einen klaren Karriereplan für sie gibt, obwohl 70 Prozent der Arbeitgeber dieser Meinung sind.Die Ergebnisse der Studie, an der in Deutschland 267 Arbeitnehmer und 202 Arbeitgeber teilnahmen, sind im Whitepaper Evolution of Work 2.0: The Me vs. We Mindset zusammengefasst dargestellt.