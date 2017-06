Social-Media-Publishing: Facebooks Instant Articles bringen 100 Dollar am Tag

Bild: Facebook

09.06.17 Erstmals gibt es von Facebook via Blogpost ein paar erhellende Zahlen zum mobilen Publishing-Format 'Instant Articles'. Danach bringen Instant Articles 20 bis 50 Prozent mehr Traffic als andere Mobilformate von Artikeln. Aktuell würden rund Million Dollar täglich an die 10.000 Partner ausgezahlt worden - was einen etwas mageren Schnitt pro Publisher ergibt. Dennoch steige die Teilnehmerzahl weiter - und zwar um 25 Prozent binnen eines halben jahres, einer von drei Klicks gehe inzwishcen auf einen Instant Article.