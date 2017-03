Amazon integriert Alexa in Shopping-App

20.03.17 Amazon will seinen erfolgreichen Sprachassistenten Alexa einem breiteren Publikum zugänglich machen. Wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt, wird der Sprachassistent in der nächsten Version der Shopping-App für Apples Mobil-Betriebssystem iOS integriert. Das nötige Update der Amazon-App soll in dieser Woche verfügbar sein.