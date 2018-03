(09.03.18) Die MediaMarktSaturn Retail Group eröffnete in Österreich den ersten kassenlosen Elektronikmarkt Europas. Im Saturn Express werden die Kunden weiterhin persönlich beraten, die Bezahlung der Ware erfolgt jedoch direkt am Regal per App auf dem Smartphone des Käufers. Dabei scannen sie mit einer speziell entwickelten App den Barcode der gewünschten Produkte und bezahlen via Kreditkarte oder PayPal. Dieser Kassenlose Retailbetrieb ergänzt die rund 1.000 stationären Märkte und die existierende Online-Vertriebsplattformen und stellt einen Schritt in eine neue Richtung des Einkaufen am POS dar.