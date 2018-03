Inxmail GmbH

Rubrik/Unternehmenstyp:

Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C):

Kurzprofil:

Softwareanbieter / SystemhäuserBusiness to BusinessInxmail ist mit über 17 Jahren Erfahrung Pionier im E-Mail-Marketing. Das inhabergeführte Unternehmen bietet seinen Kunden und Partnern individuell auf die Bedürfnisse und Entwicklungsstände abgestimmte Lösungen – zusammengestellt aus seinem breiten Portfolio an Technologie, Service und Kompetenz. Mit Inxmail setzen weltweit über 2.000 Kunden in mehr als 20 Ländern erfolgreiche Kampagnen und Newsletter um.Für seinen exzellenten Kundenservice wurde Inxmail 2016 erneut mit dem Award „Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister“ ausgezeichnet. Zu den Kunden zählen s.Oliver, Robinson, Heise Medien, die Berner Kantonalbank sowie zahlreiche namhafte Agenturen wie Unic und rabbit eMarketing. Inxmail setzt sich zudem stark für faires E-Mail-Marketing ein und ist Mitbegründer und Mitglied der Certified Senders Alliance (CSA).Mehr Infos über den E-Mail-Marketingspezialisten Inxmail unter www.inxmail.de. Umfassendes Praxiswissen rund um das Thema E-Mail-Marketing finden Marketing-Profis im Inxmail Blog: http://blog.inxmail.de.