TWT Digital Health

Die TWT Business Solutions GmbH realisiert eine innovative Job-Suche auf der Geberit Corporate Site. Bewerber gelangen durch das neue Tool schneller an den gewünschten Job und der Konzern kann Stellen effektiver besetzen. Die Anwendung im Responsive Design erreicht Digital Talents schneller und bietet allen Benutzern eine hohe Usability.



Die komfortable Suche auf Basis der Google Search Appliance bietet Bewerbern einen optimalen Überblick über alle freien Positionen bei Geberit inklusive Filtermöglichkeiten nach Ländern, Fachbereichen und Arbeitslevel. TWT hat durch die Anwendung die Klicks bis zum Job stark reduziert. Wo zuvor zwölf Klicks nötig waren, sind es heute nur noch drei. Die Suche ist nicht nur international, sondern responsive für alle Geräte. Reduzierte Klickpfade sorgen dafür, dass potenzielle Bewerber direkt zur richtigen Stelle geführt werden. Die Filteroptionen ermöglichen eine individuelle Anzeige nach Ort und Job-Bereich. Die benutzerfreundliche Navigation macht es Nutzern einfach, zügig an passende Stellenausschreibungen zu gelangen. Die Google Search Appliance ist das zentrale Suchinstrument für alle Suchanwendungen auf der Corporate Website.



Neben der Job-Suche auf der Geberit Corporate Site wird auf weiteren Geberit Webseiten eine mehrsprachige globale Suche über alle Geberit Produkte und Ersatzteile angeboten – und das über mehr als 20 Länder hinweg. Die Webseiten der Geberit Gruppe bieten somit für verschiedene Zielgruppen eine effektive Suche an.