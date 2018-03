For Sale Digital Internet-Agentur GmbH

For Sale Digital und i42 haben gemeinsam den neuen Webauftritt für Berge & Meer berge-meer.de konzipiert. Auch in Zukunft werden die beiden Agenturen den Kunden weiter betreuen. i42 wird für die technischen Belange zuständig sein, For Sale Digital plant neue Funktionalitäten, AdWords-Kampagnen und die Optimierung der Conversion Rate.