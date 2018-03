SHOPMACHER eCommerce GmbH & Co. KG

Rubrik/Unternehmenstyp:

Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C):

Kurzprofil:

Internetagentur/Multimediaagenturkeine PräferenzSHOPMACHER ist Spezialist für Enterprise eCommerce-Plattformen. In den vergangenen zehn Jahren ist das Unternehmen mit Sitz in Gescher aus der münsterländischen Provinz heraus zu einem der Top-15-eCommerce-Unternehmen in Deutschland gewachsen. Aktuell realisieren rund 70 Mitarbeiter in Gescher und Ho-Chi-Minh-Stadt intelligente Enterprise eCommerce-Lösungen für mittelständische und größere Online-Händler. SHOPMACHER vertritt die Philosophie, Online-Händler mit kontinuierlichen, schrittweisen und messbaren Verbesserungen an der laufenden Plattform stets am Puls der ständig und schnell wechselnden Anforderungen im eCommerce zu halten.SHOPMACHER ist Deutschlands führende Spezialagentur für die Weiterentwicklung von eCommerce.