EDELWEISS72 GmbH

Internetagentur/Multimediaagenturkeine PräferenzWir sind Ihr kompetenter, innovativer und langfristiger Partner für erfolgreiche Online-Kommunikation.Wir sind schlank und effizient organisiert, das bedeutet kürzere Projektlaufzeiten und bessere Ergebnisse. Sie profitieren von unserem strategischen Denken, gepaart mit dem nötigen Schuss Pragmatismus. Wir sind mit Herz(blut) dabei, erfassen schnell, setzen detailversessen um. Am Ende freuen wir uns riesig, wenn der Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit auch quantitativ nachweisbar ist.Unser 40-köpfiges Team in München und Hamburg betreut Sie nach Maß: von der übergeordneten Beratung über Frontend-Design bis hin zu technischen Spezialgebieten wie Video, Canvas und besonderen WebServices und Schnittstellen.Sprechen Sie uns an, damit wir unsere Leidenschaft und unser Know-how auch für Sie in die Waagschale werfen können!Das bieten wir an- Beratung/Strategie-Entwicklung- Online-Präsenzen (Internet, Intranet), Shops, Social- Media-Auftritte- Mobile Websites und Apps (nativ für iOS, Android sowie über HTML5-Frameworks)- Online Werbemittel (Kampagnenkreation, Microsites/Landingpages, Banner, Sonderformate)- Onsite Werbemittel- Touch-Displays für Messen, Terminals etc.- Content Managemente: Redaktion/Text, CMS-Pflege- Animation- Film- Grafik-Producing/Bildredaktion