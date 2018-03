Rubrik/Unternehmenstyp:

Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C):

Kurzprofil:

Internetagentur/MultimediaagenturBusiness to Businesscomwrap gestaltet die Digitalisierung von Geschäftsmodellen mit entschlossenem Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer und Kunden.Durch aktive Gestaltung der Veränderungsprozesse unterstützen wir Unternehmen dabei, in disruptiven Märkten erfolgreich zu bestehen.Als einer der führenden Integratoren für Enterprise-Web-Content Management-, E-Commerce- und PIM/MDM-Systeme im Open Source-Umfeld steht comwrap für skalierbare und sichere Lösungen bei geschäftskritischen Anwendungen international agierender Unternehmen.Mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Niederlassung in Zürich trägt comwrap Verantwortung für die Betriebsführung zahlreicher Internet-, Intranet-, Extranet- und Mobile-Anwendungen für Unternehmen wie CRYTEK, DFL Deutsche Fußball Liga, Commerzreal, Floßbach von Storch, Helios Kliniken, Landesbank Hessen-Thüringen (HeLaBa), MSD Merck Sharp & Dohme sowie Red Bull Media House.