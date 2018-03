ion2s GmbH

Rubrik/Unternehmenstyp:

Internetagentur/Multimediaagenturkeine PräferenzSeit mehr als 15 Jahren begleiten wir Unternehmen in ihren digitalen Welten und unterstützen sie mit nachhaltigen Neuentwicklungen sowie Weiterentwicklungen bestehender Lösungen. Wir betreuen unsere Kunden auf diesem Weg ganzheitlich – vom Management über die Realisierung und Qualitätssicherung bis hin zum reibungslosen Betrieb und langfristiger Wartung. Dabei setzen wir auf das Zusammenspiel zweier Arbeitswelten – ion2s.business und ion2s.lab. Denn wir verbinden, was Zukunft schafft: langjährige Expertise,bewährte Methoden und Prozesse sowie eine flexible, reaktionsschnelle Weiterentwicklung und das Forschen an innovativen (und bestechend einfachen) Lösungen. Das Ergebnis sind dynamikrobuste Dienstleistungen, Produkte und Systeme, die das erfolgreiche Wachstum sowie die digitale Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden sicherstellen. All das macht ion2s bereits heute zu einem strategischen Partner zahlreicher Groß- und mittelständischer Unternehmen.