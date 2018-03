Passion Five GmbH

Rubrik/Unternehmenstyp:

Internetagentur/Multimediaagenturkeine PräferenzPassion Five ist eine deutschlandweit tätige Digitalagentur. Mehr als 50 Mitarbeiter arbeiten in der Metropolregion Rhein-Neckar am Standort Mannheim.Passion Five realisiert Websites, Portale, Online-Shops und mobile Applikationen – und bildet Geschäftsmodelle digital ab.Mit dem Ausbau des Leistungsbereiches Brand Communication führt Passion Five heute außerdem Markenstrategien logisch in den digitalen Medien fort.Passion Five bietet dabei umfassende, kanalübergreifende Beratung und Begleitung von der ersten Idee über die Realisierung bis zur operativen Betreuung.Für Kunden wie la clé, Deka Immobilien, Heroes, Messe Frankfurt, Manchester United Lifestyle Shoes, Söhne Mannheims, SRH Hochschulen und Xavier Naidoo.