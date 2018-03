Triplesense Reply GmbH

Triplesense Reply hat das Portal von Grund auf neu als dynamisches Dashboard konzipiert, um allen Besuchern relevanten Content zu liefern. Die Digital Experience-Spezialisten verantworten zudem die Beratung, das UX-Konzept, die Informationsarchitektur, das Design, die Nutzerführung, sowie die technische Umsetzung. Besucher und GfK-Kunden können nun aus der Vielzahl an Studien, Insights und Beiträgen die für sie relevanten Informationen noch komfortabler auswählen: Je nachdem, ob sie mehr über eine bestimmte Branche oder über eine Lösung bspw. zur Sicherung von Geschäftserfolgen erfahren wollen, zeigt das Portal die passenden Beiträge und Kontakte an – jeweils für das gewünschte Land und in der jeweiligen Sprache.