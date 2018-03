(Junior) Consultant Digitale Transformation (m/w)

Consulting

DAS ERWARTET DICHDich fasziniert, wie Digitalisierung und Technologien die die Welt verändern. Du möchtest spannende digitale Projekte umsetzen und dabei innovative Technologien und kreative Produktentwicklungsmethoden einsetzen. Du willst tiefe Einblicke in das technische Consulting einer Digitalagentur bekommen und nah am Kunden erfolgreich Projekte umsetzen.Als Consultant gestaltest du die Digitale Transformation aktiv mit. In unserem Consulting-Team unterstützt du die technische Analyse von existierender Infrastruktur und erarbeitest gemeinsam mit unseren Technikexperten Lösungsansätze, die spezifisch auf die Herausforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.Wir suchen dich, wenn du Projekte umsetzen willst, die als Pilot- oder Leuchtturmprojekte die Digitalisierung unserer Kunden maßgeblich vorantreiben und einen echten Mehrwert in verschiedensten Industrien erzeugen.DEINE AUFGABEN- Unterstützung unseres Senior Consultants bei der Vorbereitung und Durchführung von Kundenterminen- Unterstützung bei Produktentwicklungen in Co-Working Formaten sowie Kreativworkshops- Vorbereitung und Durchführung von Workshops und Präsentationen- Unterstützung im Salesprozess durch das Vorbereiten von Angeboten- Du hast stets den Überblick über laufende und zukünftige ProjekteDAS BRINGST DU MIT- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik o.ä.- Sehr hohe Affinität zu Themen wie Digitalisierung, Creative Prototyping und Design Sprints- Du bist neugierig und hast Lust, dich in verschiedene Themen einzuarbeiten- Gute Präsentationsfähigkeiten, souveränes Auftreten, Kommunikationsstärke- Gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und eine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise- Verhandlungssichere Deutsch- und EnglischkenntnisseDAS BIETEN WIR DIRBei uns übernimmst du Verantwortung und entwickelst dich weiter. Ob du in deinem Job aufsteigen oder innerhalb der Agentur in einen anderen Bereich wechseln möchtest: Wir unterstützen dich gerne mit den nötigen Weiterbildungen, den Besuch von Konferenzen und internen Schulungen. Und wir leben Work-Life-Balance! Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit gehört zum Fundament unserer Unternehmenskultur. Wir haben flexible Arbeitszeiten und Teilzeit-Modelle, ermöglichen das Arbeiten aus dem Homeoffice und finden für fast alle Bedürfnisse eine entspannte Lösung.Was noch?Großartige Kollegen. Firmenevents. Agile Methoden. Ein internationales Umfeld. Spannende, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben. Die Chance, eigene Ideen einzubringen und dich zu beweisen. Und obendrauf ein gigantischer Ausblick auf die Tempelhofer Freiheit.INTERESSE?Dann bewirb dich bei uns!Wir möchten deine Fähigkeiten und Motivation nicht nur anhand von Zeugnissen beurteilen. Zeig uns, was du bisher alles gemacht hast. Uns interessieren Projekte aus deiner bisherigen professionellen Tätigkeit oder aus Eigeninitiative entstandene Projekte.Bitte gib uns auch deinen nächstmöglichen Einstiegstermin und deine Gehaltsvorstellungen an.KONTAKTDeine Ansprechpartnerin:Katharina DufnerRecruiting SpecialistT: +49 30 24 65 60-0Festanstellung VollzeitBerlin13.02.18--.--.--