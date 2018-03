Trainee Content Marketing

Komm zu uns nach Bochum alsTrainee Content Marketing(m/w)Wir suchen ab sofort einen Trainee im Bereich Content Marketing (m/W)Inspiration, Erlebnis, Abenteuer, Überraschung – dafür stehen wir mit rent-a-guide. Als eines der größten Buchungsportale für Aktivitäten, Tickets und authentische Erlebnisse mit Einheimischen, wollen wir Tag für Tag neu inspirieren, wir ermöglichen unvergessliche Erlebnisse, mit uns finden Reisende ihr nächstes Abenteuer, wobei wir immer für eine Überraschung gut sind.Du möchtest erfolgreich im Online-Marketing durchstarten? Du kannst dir vorstellen unsere E-Commerce Plattform und unser Wachstum aktiv mitzugestalten? Du kombiniest geschickt zielführendes Marketing mit unvergesslichen redaktionellen Inhalten?Dann werde als Trainee Content Marketing (m/w) Teil unseres jungen Teams bei rent-a-guide und unterstütze uns dabei, uns an die Spitze des Marktes zu katapultieren.Das sind deine täglichen Herausforderungen• Du recherchierst und erstellst SEO-optimierte redaktionelle Beiträge für das rent-a-guide Reisemagazin, verschiedene Blogs und unseren Online-Shop• Du bist verantwortlich für die Analyse und Interpretation deiner redaktionellen Beiträge, du erarbeitest neue Keywords und erkennst neue Trends und weißt diese in deine Arbeit einfließen zu lassen• Du entwickelst in enger Zusammenarbeit mit deinen Kollegen unsere Social-Media-Strategie für das Jahr 2018, erstellst und teilst Beiträge in relevanten Kanälen und übernimmst die Analyse, Auswertung und Optimierung deiner Kampagnen• Du übernimmst die Koordinierung und Umsetzung verschiedener Content-Kampagnen• In enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen SEO, CRO und Produkt entwickelst du neue Strategien für umsatzrelevante Content-BausteineDas bieten wir dir• Eine intensive Einarbeitung im Bereich SEO und Online Marketing• Die Möglichkeit Verantwortung für deine eigenen Projekte zu übernehmen und rent-a-guide aktiv mitzugestalten• Freue dich auf kurze Kommunikationswege, flache Hierarchien und ein Unternehmen mit Start-Up Flair• Gratis Kaffee, Wasser sowie frisches Obst sind für uns selbstverständlich• Eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen NahverkehrDas solltest du mitbringen• Ein gut bis sehr gut abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Journalistik, Germanistik, Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung• Talent und Sprachgefühl für die deutsche Sprache mit einer sehr guten Grammatik und Rechtschreibung; weitere Sprachen von Vorteil• Kenntnisse in den Bereichen Social Media, SEO und/oder in der Erstellung redaktioneller Beiträge wünschenswert• Eigenständige Arbeitsweise, Mut Verantwortung zu übernehmen und Teamfähigkeit• Grundlegende HTML-Kenntnisse, Grundkenntnisse Wordpress und Google Analytics sowie Kenntnisse in Design, Bild- und Videobearbeitung sind ein PlusBereit für rent-a-guide?Das klingt nach dir? Dann werde Teil unserer Erfolgsstory und bewirb dich per Email inklusive Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und einer passenden redaktionellen Arbeitsprobe und deinen Gehaltsvorstellungen.Dein Ansprechpartner:rent-a-guide GmbHSophie MüllerHead of SEO & ContentHuestr. 6 • 44787 Bochumsophie.mueller@rent-a-guide.deTelefon: 0234 91 55 6 90Festanstellung Vollzeit, Bochum13.02.18--.--.--