Werkstudent HR & Backoffice (w/m)

Arbeitgeber:BOLDLY GO INDUSTRIES GmbH

Über das Unternehmen:

Wir sind Entdecker und Wegbereiter für Innovation und Technologie. Auf den Feldern Strategy, Design, Data und Technology wagen wir mit unseren Kunden mutige Schritte im digitalen Zeitalter. Denn Stillstand ist für erfolgreiche Unternehmen keine Alternative. Innovation, Design und Transformation beschreiben unsere Arbeitsweise und sind die Bausteine unserer DNA. Für BOLDLY GO bedeutet Innovation, stets weiterzugehen als zuvor. Deshalb nehmen wir unsere Kunden mit auf Entdeckungsreise. Wir antworten auf ihre Fragen von morgen. In unserer außergewöhnlichen Crew aus Strategie-Beratern, User-Experience Designern, Data Scientists und SAP-Beratern kommen dazu die besten Köpfe ihres Fachs zusammen. In interdisziplinären Labs entwickeln wir agile Smart Services. Damit verschaffen wir unseren Kunden den entscheidenden Vorteil, konsequent in Bewegung zu sein. Unermüdlich erkunden wir unbekannte Wege und erobern digitale Welten. Für unsere Kunden und alle, die weitergehen wollen. In über 500 erfolgreich umgesetzten Projekte verhalf BOLDLY GO INDUSTRIES mehr als 300 Unternehmen effizienter und profitabler zu arbeiten. In Deutschland ist BOLDLY GO INDUSTRIES in Frankfurt am Main, Berlin und München ansässig.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

AushilfeAdministration/OfficeFrankfurt am Main

Diese Stellenausschreibung auf boldlygo.de ansehen

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn unser Crawler einen Fehler bei der Zuordnung gemacht hat, können Sie diesen gerne melden. Wenn diese Stellenanzeige von Ihrem Unternehmen kommt: Ihr Eintrag ist mit dem iBusiness Dienstleister-Verzeichnis verknüpft und kann von Ihnen selbst bearbeitet werden. Fehlt Ihre Stellenanzeige ? Gesuch aufgeben - Crawler aktivieren - Mediadaten.