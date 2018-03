Senior Developer

Arbeitgeber:Jung von Matt

Über das Unternehmen:

Jung von Matt ist – sowohl was Auszeichnungen für Kreativität als auch Effizienz angeht – die erfolgreichste Agenturgruppe im deutschsprachigen Raum und rangiert beim internationalen Werbefestival in Cannes in 2010, 2011 und 2012 unter den Top 3 der unabhängigen Agenturen weltweit, ist Top 5 der Kreativagenturen weltweit (Gunn Report) und Top 5 der effizientesten Agenturen weltweit (Warc und Effie Worldwide). Die Agentur bietet ihren Auftraggebern kreative und effiziente Marketingkommunikation über alle Kanäle und Disziplinen hinweg. Jung von Matt wurde 1991 in Hamburg gegründet und agiert heute, 22 Jahre später, als nicht börsennotierte Aktiengesellschaft mit Agenturen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Schweden, Polen, Tschechien, der Slowakei und China. Zu ihren Kunden zählen unter anderen die BILD Zeitung, Bosch, Deutsche Post, EDEKA, Karstadt sports, Mercedes-Benz, NIVEA, RWE, Sixt, Tchibo und Vodafone.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitProgrammierungHamburg

Diese Stellenausschreibung auf jvm.com ansehen

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn unser Crawler einen Fehler bei der Zuordnung gemacht hat, können Sie diesen gerne melden. Wenn diese Stellenanzeige von Ihrem Unternehmen kommt: Ihr Eintrag ist mit dem iBusiness Dienstleister-Verzeichnis verknüpft und kann von Ihnen selbst bearbeitet werden. Fehlt Ihre Stellenanzeige ? Gesuch aufgeben - Crawler aktivieren - Mediadaten.