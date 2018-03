Vollzeit oder Teilzeit Mitarbeiter (m/w) im Bereich Office-Management

Arbeitgeber:ad agents GmbH

Über das Unternehmen:

ad agents ist ein Spezialist für performance-orientiertes Onlinemarketing. Im Mittelpunkt stehen alle wichtigen Online-Kanäle wie Suchmaschinen, Partnernetzwerke, Social Media Plattformen und Ad-Exchanges. Mit dem Einsatz neuester Technologien und langjährigen Erfahrungen werden Maßnahmen in Bereichen wie SEA, Amazon SEO/SEA, Paid Social und Display Marketing noch effizienter. Seit 2006 beraten wir namhafte Werbetreibende aus unterschiedlichsten Branchen (u.a. Finanzen, Handel, Mode, Pharma, Technologie) und steuern Kampagnen in mehr als 40 Ländern. Die ad agents GmbH zählt zu den erfolgreichsten Performance-Agenturen in Deutschland. Über 80 Online-Experten am Standort Herrenberg (Region Stuttgart) verantworten die von unseren Kunden beauftragten Maßnahmen und Zielvorgaben. Die langjährigen Kunden der ad agents schätzen die Qualität, Transparenz und Arbeitsweise des internationalen Mitarbeiterteams. Weitere Informationen über die ad agents GmbH finden Sie im Internet unter http://www.ad-agents.com .

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

TeilzeitAdministration/OfficeHerrenberg

