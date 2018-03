Mannheim Frontend Developer (m/w)

Die Digitalagentur UEBERBIT unterstützt ihre Kunden bei den Herausforderungen der digitalen Transformation. Auf der Basis moderner Webtechnologie entwickelt sie individuelle Softwarelösungen in den Bereichen Marketing Automation, Digital Workplace und Business Solutions.



Die 1996 gegründete und bis heute inhabergeführte UEBERBIT GmbH arbeitet für nationale und internationale Kunden in ganz Deutschland. Neben ihrem Hauptsitz in Mannheim betreibt sie ein Büro in Berlin.



Als Technologieunternehmen plant, realisiert und betreibt UEBERBIT zukunftssichere Anwendungen, die speziell auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten werden und sich flexibel auch in komplexe und gewachsene IT-Architekturen integrieren. So begleitet das Unternehmen seine Kunden schrittweise auf deren Weg der Digitalisierung.



Das unabhängige Kunden-Rating Benchpark bescheinigt UEBERBIT bereits seit 2005 eine ‚exzellente Zufriedenheit‘ ihrer Auftraggeber. Außerdem wurde die Digitalagentur vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 2016 mit dem Zertifikat „Trusted Agency“ ausgezeichnet.

Festanstellung Vollzeit
Mannheim

