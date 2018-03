(Junior) Consultant Digitale Transformation (m/w)

Arbeitgeber:Exozet Berlin

Über das Unternehmen:

Wir lieben und gestalten die digitale Welt. Im direkten Zusammenspiel aus Kreation und Technologie. Unsere digitale DNA entfaltet sich in fundierten Strategien, kreativen Designs und technologischem Pioniergeist. Seit 1996. Wir sind Ihr Partner für die Digitale Transformation. Dank unserer 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin, Hamburg und Wien. Und dank unserer Kunden. Wir arbeiten für Unternehmen wie Axel Springer, BBC, Audi, die Deutsche Telekom und das ZDF.



Unser Angebot aus Strategie-Beratung, Umsetzung und Vermarktung bildet das Fundament für die Entwicklung von Produkten, Services und Lösungen mit herausragender User Experience. Wir arbeiten direkt am wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitConsultingBerlin

Diese Stellenausschreibung auf exozet.com ansehen

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn unser Crawler einen Fehler bei der Zuordnung gemacht hat, können Sie diesen gerne melden. Wenn diese Stellenanzeige von Ihrem Unternehmen kommt: Ihr Eintrag ist mit dem iBusiness Dienstleister-Verzeichnis verknüpft und kann von Ihnen selbst bearbeitet werden. Fehlt Ihre Stellenanzeige ? Gesuch aufgeben - Crawler aktivieren - Mediadaten.