Digital Marketing Expert/Consultant (m/w)

Arbeitgeber:get on top gmbh

Über das Unternehmen:

Bei der Gründung der get on top gmbh fokussierte sich das damals noch kleine Team rein auf das Thema Suchmaschinenoptimierung mit Fokus auf SEO Beratung, Analysen und Content Marketing. Inzwischen ist das Team gewachsen und vervollständigt sein Angebot im Bereich Suchmaschinenmarketing durch den zusätzlichen Bereich SEA (Google Adwords, Product Listing Ads usw). Erfahrung und Wissen sind im Suchmaschinenmarketing der Schlüssel zum Erfolg. Um diese wichtigen Komponenten stets zu erweitern, besuchen wir nicht nur jährlich viele renommierte Konferenzen, sondern veranstalten auch selbst die Konferenzen SEOkomm und OMX in Salzburg. Unsere Dienstleistungen sind völlig transparent und übersichtlich, ein monatliches Reporting ist Standard. Sie werden laufend über unsere Arbeitsschritte, Pläne und Maßnahmen informiert und aktiv in die Entscheidungsprozesse miteinbezogen.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitOnlinemarketing, ConsultingLinz, Salzburg

