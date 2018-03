Junior Sales Manager (m/w)

Arbeitgeber:brickfox GmbH

Über das Unternehmen:

Die brickfox E-Commerce Cloud ist die Allround-Lösung für Ihren Onlinehandel. Die als SaaS implementierte Middleware verbindet Warenwirtschaft, PIM und Onlineshop und integriert sich reibungslos in bestehende Infrastrukturen. Die brickfox E-Commerce Cloud koordiniert vollautomatisiert den Austausch von Produktdaten, Bestellungen und Beständen mit den Vertriebsplattformen und ermöglicht so einen effizienten und zielorientierten Multichannel-Onlinehandel. Um die Onlinehandels-Reichweite zu optimieren, bietet brickfox standardisierte bidirektionale Schnittstellen zu allen gängigen Marktplätzen wie Amazon, Ebay & Co.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitDesign, Vertrieb/KontaktStuttgart

Diese Stellenausschreibung auf brickfox.de ansehen

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn unser Crawler einen Fehler bei der Zuordnung gemacht hat, können Sie diesen gerne melden. Wenn diese Stellenanzeige von Ihrem Unternehmen kommt: Ihr Eintrag ist mit dem iBusiness Dienstleister-Verzeichnis verknüpft und kann von Ihnen selbst bearbeitet werden. Fehlt Ihre Stellenanzeige ? Gesuch aufgeben - Crawler aktivieren - Mediadaten.