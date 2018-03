Sales Manager Online Marketing (m/w)

Arbeitgeber:eMinded GmbH

Über das Unternehmen:

Wir haben eine simple Vision: Kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Premium-Agenturleistung zu ermöglichen. Unsere Strategien sind unabhängig von Größe oder Geschäftsmodell, egal ob für erfahrene Online Händler oder für lokale Dienstleister, die den Einstieg ins Online Marketing suchen. Wir verstehen uns nicht als Fabrik, sondern als Manufaktur.



eMinded – bei uns ist der Unternehmensname Programm. Wir denken und leben Online Marketing. Auf der ständigen Suche nach Herausforderungen ist es unser eigener Anspruch, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Unsere Experten arbeiten sich intensiv in Ihre Projekte, falls notwendig sogar in die Strukturen Ihres Unternehmens ein.



Wir setzen Ihre Budgets zielgerichtet ein, als wäre es unser Eigenes. Dabei verstehen wir uns nicht nur als reine Online Marketing Agentur, sondern denken uns tief in Ihr Geschäftsmodell ein, um den größtmöglichen Nutzen aus den Kampagnen zu ziehen.



Durch diese mehrdimensionale Betrachtung gelingt es uns, weitere Ansatzpunkte für ein profitables Wachstum zu finden. Unser Fokus liegt auf Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung, aber je nach Herausforderung bieten wir auch Affiliate, Social Media, Webdesign oder weitere für den Kunden sinnvolle Kanäle an.

Festanstellung VollzeitOnlinemarketing, Vertrieb/KontaktMünchen

