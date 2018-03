Hostessen (m/w) für Messeauftritt auf der Hannover Messe (23.-27.04.2018)

Arbeitgeber:PlusServer

Über das Unternehmen:

internet24 ist ein Premium-Business-Hoster und betreut fast ausschließlich Geschäftskunden, angefangen vom typischen Kleinunternehmen bis hin zum weltweit tätigen Großkonzern. Seit der Firmengründung im September 1997 haben sich mehr als 20.000 Kunden für eine Zusammenarbeit mit internet24 entschieden, darunter Unternehmen wie AOK PLUS, Melitta, TUI, Netto Markendiscount, Versandhaus Walz und AMD.



Der Provider legt besonderen Wert auf den persönlichen Kundenkontakt. Deshalb werden Kunden nicht mit einem Callcenter, sondern mit direkten Ansprechpartnern verbunden, sowohl in der kaufmännischen Kundenbetreuung als auch im technischen Projektteam.

Das Technikteam von internet24 ist täglich rund um die Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar.



Zu den Kernkompetenzen von internet24 gehört die Konzeption, Realisierung und laufende Betreuung individueller Serverlösungen. Dazu zählen Internetanwendungen, bei denen die Hochverfügbarkeit im Vordergrund steht oder sehr zugriffsstarke Projekte, bei denen eine Verteilung der Anfragen auf mehrere Server erfolgt. Gerade für E-Commerce-Projekte ist es existentiell, dass die Webpräsenz zuverlässig erreichbar ist. internet24 entwickelt die passende Hosting-Infrastruktur ganz individuell nach den Anforderungen des Internetprojektes. Im Portfolio hat der Provider außerdem dedizierte und virtuelle Server als Root oder Managed Server.

Festanstellung VollzeitSEM/SEOHannover

