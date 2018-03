Bürokauffrau / Bürokaufmann

Arbeitgeber:arboro GmbH

Über das Unternehmen:

In den Bereichen E-Commerce und Online Marketing für Shopware bietet Ihnen arboro eine perfekte Rundumbetreuung. Wir arbeiten zu 100 % nur mit Shopware Technologie.



Als einer der ersten Solution-Partner der shopware AG beraten wir Sie in allen Fragen rund um die Erstellung und Optimierung Ihres eigenen Onlineshops und führen die notwendigen Maßnahmen schnell, kompetent und preiswert durch.







Ein Team von über fünfzehn Mitarbeiter, darunter mehrere Shopware Certified Developer freuen sich auf Ihren Anruf.







Wir arbeiten ausschließlich nur mit Shopware Technologie und verfügen dadurch über überdurchschnittliches Know & How rund um Shopware.







Stellen Sie sich einmal vor, wie befreiend es ist, wenn Sie sich ausschließlich um Ihre Kunden kümmern können, weil Sie alle anderen Arbeiten in die erfahrenen Hände der E-Commerce und Online Marketing Experten von arboro gelegt haben.

Art:

Arbeitsbereich:

Arbeitsort:

URL:

Erstmals gefunden am:

Zuletzt geprüft am:

Festanstellung VollzeitAdministration/OfficeSchwaigern

Diese Stellenausschreibung auf arboro.de ansehen

Alle Angaben ohne Gewähr. Wenn unser Crawler einen Fehler bei der Zuordnung gemacht hat, können Sie diesen gerne melden. Wenn diese Stellenanzeige von Ihrem Unternehmen kommt: Ihr Eintrag ist mit dem iBusiness Dienstleister-Verzeichnis verknüpft und kann von Ihnen selbst bearbeitet werden. Fehlt Ihre Stellenanzeige ? Gesuch aufgeben - Crawler aktivieren - Mediadaten.