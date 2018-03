Sales Consultant (m/w)

Als marktführender Anbieter für kanalübergreifende Kampagnen-Management-Lösungen ist Optivo Teil der Episerver Digital Experience Cloud™. Die Omnichannel-Lösungen und -Dienstleistungen unterstützen die Unternehmen dabei, Kampagnen zu erstellen, zu orchestrieren, auszuführen und zu analysieren. Seit 2016 ist Optivo ein Unternehmen der Episerver Gruppe (www.episerver.com). Weitere Informationen unter: www.optivo.com/de



Episerver Digital Experience Cloud™ – Die Plattform, um Content, E-Commerce und Marketing intelligent in der Cloud zu managen. Marketer und Online-Händler profitieren von einzigartigen Personalisierungsmöglichkeiten und Kundenerlebnissen.



optivo® broadmail – Damit lassen sich erfolgreich kanalübergreifende Kampagnen per E-Mail, Print, Push, SMS, Social Media und im Web inkl. Personalisierung realisieren. E-Mails und Produktempfehlungen werden abhängig vom individuellen Echtzeitverhalten automatisiert versendet.



Episerver CMS – Mit dem Episerver CMS verwalten und skalieren die Unternehmen ihren Content und maßgeschneiderte Kundenerlebnisse auf Enterprise-Level – in den verschiedensten Sprachen und Märkten sowie für unterschiedliche Marken und Teams.



Episerver Commerce – Führt Content und E-Commerce für relevante und überzeugende Kundenerlebnisse zusammen.

Episerver Personalization – Bietet dank Artificial Intelligence und maschinenlernender Algorithmen eine Echtzeit-Personalisierung der Inhalte und Produktempfehlungen im Omnichannel.

Festanstellung VollzeitVertrieb/KontaktBerlin

