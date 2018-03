Application Support Engineer (m/w) Junior/ Medior

Osudio, einer der größten E-Business Spezialisten in Europa, bietet im Bereich E-Business und PIM (Product Information Management) ein exzellentes Dienstleistungspaket aus einer Hand: Strategie, User Experience und Design, Beratung, Implementierung und Integration, sowie Hosting und

System-/Prozessoptimierung



Osudio übersetzt komplexe E-Business-Anforderungen in einfach handhabbare und benutzerfreundliche Online-Umgebungen, in denen potentielle Kunden auf einfache Art und Weise zur digitalen Bestellabwicklung oder zum stationären Handel geleitet werden. Hierbei ist der Aufbau von Omni-Channel Strategien ein essentieller Bestandteil der jeweiligen Lösung, um effektiv Online- und Offline-Kanäle zu verknüpfen. Als einer der Pioniere der Branche blickt Osudio mittlerweile auf rund 18 Jahre internationale Erfahrung im Bereich der digitalen Kommunikation und Internetdienstleistungen zurück.



Osudio addressiert internationale Unternehmen mit Bedarf für ein breites und erstklassiges Serviceangebot. Hierbei bietet das internationale Team mit mehr als 190 Mitarbeitern, bewährte Implementierungsmethoden, Support rund-um-die-Uhr (24/7) und ausgereifte Qualitätssicherungsstandards. Mit sieben Büros in fünf Ländern(BE;DE;DK;ES;NL) vereint man hohe Skalierbarkeit mit lokaler Präsenz und Kundennähe.



Osudio nutzt verschiedenen Software Plattformen für die Umsetzung von Projekten und ist einer der größten und erfahrensten Implementierer der Lösungsanbieter hybris, Informatica, Adobe, Intershop, Hippo und Werk II.

