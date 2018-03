Backend Developer – C#, .NET Core, Docker, Kubernetes

Arbeitgeber:HQLabs GmbH

Über das Unternehmen:

Die HQLabs GmbH ist ein dynamischer Software-Dienstleister aus dem Herzen Hamburgs. Mit dem Fokus auf eine kundenorientierte Software-Dienstleistung sowie exzellenter Beratungsleistung bietet HQLabs seinen Kunden eine einfach handhabbare und wirksame IT-Unterstützung - HQ Simplified Business.

Zu den Kunden aus unterschiedlichen Branchen zählen Beratungen, Agenturen, Industriebetriebe und Konzernabteilungen.



HQ Simplified Business ist eine browserbasierte Unternehmen-Software. Sie umfasst alle zentralen Bereiche des operativen Geschäftsprozesses projektorientiert arbeitender Betriebe. Durch die modulare Struktur lassen sich genau die Funktionsmodule zusammenstellen, die für die jeweilige IT-Unterstützung benötigen werden, ohne Entwicklungsaufwand. Bei Bedarf lässt sich der Umfang jederzeit anpassen. Durch die integrierte Funktionalität und die optimale Abstimmung aller Funktionsmodule, werden so Schnittstellenverluste minimiert. So bleibt der Workflow ungestört und effizient.

HQLabs erfindet dabei die Software-Enführung neu: Ein kurzer aber individueller Einführungsprozess, gepaart mit einer Software-as-a-Service-Lösung schafft eine neue Dimensionen der Kosten bei einer Software-Einführung. Bei uns lernen Sie, wie Software auch einfach, schnell und günstig geht. Jedes Unternehmen hat so die Chance von einer ganzheitlichen und individuellen Software-Unterstützung zu profitieren.

