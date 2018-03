Sales-Assistenz (m/w)

Arbeitgeber:ping24/7 GmbH

Über das Unternehmen:

Wir die ping24/7 - Ihre Digitalagentur aus Karlsruhe



Seit 2003 leben wir die Digitalisierung.



Big Data, Business Intelligence, UX Design und API - für Sie alles nur Buzzwords? Für uns als Digitalagentur aus der Technologiestadt Karlsruhe sind sie tägliches Programm. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dass Sie verstehen wovon wir reden und was wir tun, sodass wir Ihnen und Ihren Kunden das Leben erleichtern können.



In der Beratung sind wir Ihre Übersetzer.



Unsere langjährige Erfahrung hat uns gelehrt, dass jeder Plan nur dann funktioniert, wenn die Kommunikation stimmt und darauf legen wir Wert. Jedes Projekt hat sein eigenes Team und dieses steht bei allen Fragen an Ihrer Seite. Wir hören zu und hinterfragen kritisch. Erst dann entscheiden wir mit Ihnen, was die optimale Lösung für Ihren Anwendungsfall ist.



In der Technik sind wir Ihre Umsetzer.



Wir wissen wie wir Ihre Prozesse digitalisieren und welche Technologien hierfür in der schnelllebigen IT Branche auch längerfristig geeignet sind. Dabei folgen wir nicht immer dem neuesten Trend, denn am Ende steht der Kosten-Nutzen Faktor im Vordergrund.



Der Gründer Carsten Urbanski ist 2003 als Einzelunternehmer mit einer Vision gestartet. 2010 wurde die ping24/7 umfirmiert zur GmbH. Unterstützt wird er von einem starken Team und zusammen verfolgen sie stets ihre Vision:



Digitale Lösungen, die pragmatisch und professionell umgesetzt werden und unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen bringen.

Festanstellung VollzeitVertrieb/KontaktKarlsruhe

