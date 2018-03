Drupal Backend Developer

Arbeitgeber:One Shoe BV

One Shoe ist eine branchenführende integrierte Internetagentur in München und Utrecht (NL).



Wir sind spezialisiert auf UX Design und Drupal. Eine herausragende Agentur mit einem besonderen mix von Strategie, Kreation, User Experience, Drupal Web und Mobile Entwicklung. Mit 40 Spezialisten unter einem Dach hilft One Shoe schon mehr als 11 Jahre (inter)nationalen Marken und Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen und Ziele in einer online Welt zu erreichen.



Von komplexen Web-Plattformen und mobilen Apps bis hin zu integrierten Online Kampagnen.

Festanstellung VollzeitProgrammierungMünchen

