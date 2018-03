Junior-Controller (m/w)

Die 004 GmbH ist ein mittelständischer, inhabergeführter Full-Service E-Commerce Dienstleister aus Aschaffenburg. Das Unternehmen bietet von der Realisierung und dem Hosting von Online-Shops, über Customer Care, hin zur kompletten Logistik und Buchhaltung, alle Handelsprozesse auf einer vollständig integrierten Plattform an. Die Kunden profitieren von reduzierter Schnittstellenkomplexität bei hoher Skalierbarkeit. Maßgeschneidert auf die Prozesse und Systeme der Mandanten bietet die 004 damit eine Omnichannel-fähige Lösung bei exzellenter Time-to-Market.

Die 004 wurde vom heutigen Geschäftsführer, Robert Hein und dem IT-Verantwortlichen, Arne Heuschmann, in 2003 gegründet. Sie war Ideengeber und Mitgründer von Redcoon und hat u.a den T-Online-Shop aufgebaut. Für ihre Kunden, damals überwiegend aus der Elektronikbranche, installierte die 004 GmbH ein eigenes Handelsteam das mehr als 120 Millionen Euro Umsatz pro Jahr bewegt hat. Damit zählte der T-Online Shop zu den TOP 5 Elektronikhändlern im deutschen Online Markt. Die Schließung des T-Online Shops durch die DTAG in 2012 wurde im Rahmen eines Planinsolvenzverfahren in nur vier Monaten erfolgreich abgewickelt. Zulieferer und weitere Bestandskunden wurden dabei schadlos gehalten. In der Folge fokussierte das Unternehmen sein Leistungsangebot als E-Commerce-Enabler national und international und stieß sein Handelsgeschäft ab.

Die 004 GmbH betreut in Deutschland nach wie vor Kunden wie BILD GmbH & Co. KG, 1. FC Köln Marketing und Vertriebs GmbH, Sportarena GmbH, Axel Springer AG, oder Adler Modemärkte AG.

Festanstellung VollzeitAdministration/OfficeAschaffenburg

